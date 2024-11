Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia parte bene e poi si perde

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Volley Bergamo 31 VOLLEY : Mlejnkova 9, Manfredini 16, Evans 1, Montalvo 17, Strubbe 10, Piani 10; Armini (L), Mistretta, Adriano, Carraro 1. Non entrate: Bolzonetti, Farina, Alcantara, Spampatti (L2). All. Parisi. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO: Giovannini 10, Candi 8, Perovic 4, Lee 21, Weitzel 14, Bici 14; De Bortoli (L), Michieletto, Storck, Kobzar. Non entrate: Feduzzi (L2), Torcolacci. All. Pistola. Arbitri: Salvati e Brancati. Parziali: 17-25 (26’), 25-23 (29’), 26-24 (39’), 25-20 (28’). Troppo fallosa. Eppure nel primo set dimostra qualità, ma poi cede alla distanza. La Megabox torna dalla trasferta orobica a mani vuote. E dispiace. Le tigri tengono testa alle bergamasche. Anzi nella prima frazione di gioco fanno anche lo sgambetto alle locali. Ma dal secondo parziale in poi i troppi giri a vuoto compromettono il cammino.