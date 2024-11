Tv2000.it - Usa 2024, alla vigilia del voto testa a testa Trump-Harris

Leggi tutto su Tv2000.it

Domani i cittadini chiamati alle urne per scegliere il nuovo inquilino della Casa Bianca. Oggielettorale con gli ultimi comizi e la sfida aperta fra Donalde Kamala. Per entrambi la campagna elettorale si conclude negli stati in bilico a caccia di voti. Il servizio di Marino Galdiero. UsadelTG2000.