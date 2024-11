Agi.it - Una dodicenne accoltella il compagno di classe all'addome: "Hai fatto la spia". Choc alle porte di Roma

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Una 12enne ha ferito con un coltello da cucina un coetaneo, suodi, nel cortile di una scuola di Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, vicino a. Il ragazzino è stato colpito al dorso di una mano e al petto. La 12enne è fuggita in lacrime e ha avvisato il 112. Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole. Il ferito è stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Non sarebbe in gravi condizioni. Alla base della lite, secondo quanto si apprende, dissidi scolastici tra i due minorenni. "Haila": sarebbero le parole che laavrebbe detto al suodiprima di ferirlo. Il coltello utilizzato nell'aggressione, che l'adolescente aveva preso a casa ,è stato sequestrato dai carabinieri. Il minorenne non sarebbe in pericolo di vita.