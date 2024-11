Cataniatoday.it - Un viaggio nei sapori francesi in compagnia dell’imperatore al Bistrot Napoleon

Leggi tutto su Cataniatoday.it

Se siete in cerca di un posto davvero originale dove gustare la cucina francese, non potete perdervi questa chicca:( viale Mario Rapisardi, 18). Situato in una zona fuori dai soliti giri, questo locale nasce all'interno di un negozio di antiquari, circondato da oggetti d’arte e