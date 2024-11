Palermotoday.it - Un social film racconta il Festino di Santa Rosalia con gli occhi di artisti, maestranze e cittadini

Leggi tutto su Palermotoday.it

Oggi, lunedì 4 novembre, il Cinema Ariston di Palermo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per ricordare e rivivere il 400°di, evento che ha unito la città in un abbraccio di fede e folklore lo scorso 14 luglio. A partire dalle 18:30, la serata vedrà la presenza