Novaratoday.it - Un autunno primaverile da maniche corte: record di caldo nei prossimi anni?

Leggi tutto su Novaratoday.it

Fresco al mattino, ma quando il sole si alza l’istinto è quello addirittura, in alcuni momenti della giornata, di mettersi in. Temperature eccome sopra la media in questo2024: un mese di ottobre, e anche il primo week end di novembre, piuttosto caldi per il periodo