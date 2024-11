Ternitoday.it - Umbria, scontro tra auto e scooter: muore a diciassette anni

Leggi tutto su Ternitoday.it

Un ragazzo diha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì a Castiglione del Lago. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto tra un'mobile e losul quale viaggiava. Ferito anche un altro ragazzo, ora ricoverato. È grave, ma non sarebbe in