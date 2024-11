Linkiesta.it - Tutte le stelle della Michelin

Un vademecum per sapere tutto quello che serve prima del grande svelamento di Modena. Quali sono gli assetguida? Essenzialmente, due. Gli ispettori sono dipendentiguida, il che li rende inattaccabili e incorruttibili. Il secondo asset è il linguaggio dei simboli: la guida parla per pittogrammi, il che la rende comprensibili a tutti, quindi perfetta anche per un cliente e lettore internazionale. E che raccontano molto dell’evoluzioneristorazione nella storia. Il lettore tipo è il Mr. Smith che gira il mondo alla ricerca di luoghi del gusto da scoprire: in ognuno deve trovare la sua identità e il suo equilibrio: un livello medio e costante nel quale riconoscersi. Ma che cosa significa ottenere le, per un ristorante?Innanzitutto è il coronamento di un sogno, perché il premio è prestigioso e universalmente riconosciuto.