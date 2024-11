Ilrestodelcarlino.it - Tumori maschili, screening gratis negli ospedali

gratuitidi Macerata, Civitanova e Recanati, nel mese dedicato alla prevenzione dei. L’iniziativa è promossa dalla Lilt, presieduta dal dottor Nicola Battelli (foto), con l’Ast. Il tumore della prostata è il primo per incidenza tra i maschi in Italia con 40.500 nuove diagnosi nel 2022 e 7.200 decessi nel 2021. "Gli uomini non hanno l’abitudine di sottoporsi a visite specialistiche periodiche, nonistante l’importanza della diagnosi precoce – spiega il primario di urologia di Civitanova e consigliere Lilt Willy Giannubilo –. Il rischio di incidenza raddoppia nei soggetti con padre o fratello affetto da tumore della prostata, e aumenta 5-10 volte se i familiari sono 2 o più". Per i soci Lilt sono riservati dei posti, prenotabili tramite l’associazione.