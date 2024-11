Lanazione.it - Trovato dai carabinieri con due coltelli. Scatta la denuncia

Ha tentato la fuga per non far trovare quello che custodiva nello zaino. Idella stazione di Volterra, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio svolto lungo le vie del centro cittadino, hanno proceduto al controllo d’iniziativa di un uomo che alla vista dei militari si era dato alla fuga con passo spedito. I, però, non hanno desistito. Una volta raggiunto, ricorrendone i presupposti, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale – da quanto abbiamo appreso – che ha permesso di rinvenire nello zaino duea serramanico della rispettiva lunghezza di 16 cm di 6,5 di lama e 18,5 cm di cui 8 di lama e del cui porto in giro non ha fornito alcuna giustificazione valida. Al termine delle operazioni di rito l’uomo è statoto in stato di libertà all’autorità giudiziaria.