Monzatoday.it - Travolta e uccisa da un treno: morta una donna a Monza

Leggi tutto su Monzatoday.it

Unadi cinquant'anni ènella serata di domenica 3 novembre ada un. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento del personale sanitario.La chiamata con la richiesta di intervento è partita pochi istanti dopo le 22.20 da via