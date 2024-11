Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 19:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare contattati perin carreggiata interna tra Nomentana e Tiburtina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina è il bivio con la 24Teramo altri file su via Pontina tra via Cristoforo Colombo raccordo anulare in uscita dalla città è in carreggiata opposta da Spinaceto a raccordo anulareè segnalato anche un incidente ci spostiamo sulla tangenziale code tra Batteria Nomentana e via Tiburtina dove per urgenti lavori si transita su carreggiata a ridotta nei pressi del Bivio per la 24Teramo in direzione di San Giovanni code a tratti anche in carreggiata opposta tra Tiburtina e via dei Campi Sportiviin questo caso ho dovuto anche agli spostamenti in direzione dell’Olimpico 20:45 in programma Lazio Cagliari attivi i provvedimenti relativi alla sosta alla viabilità nella zona del Foro Italico inevitabili ripercussioni anche al Flaminio al della Vittoria e soprattutto su Tevere ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito