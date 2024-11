Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 19:00

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione resto intenso ilsul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra classe AB Se vuoi entrare Ferrari e proseguendo tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina coda tratti anche in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico dalla tangenziale code pere lavori tra Corso di Francia e via Salaria direzione di San Giovanni proseguendo sulla tangenziale code tra Batteria Nomentana & via Tiburtina dove per urgenti lavori si pratica su carreggiata ridotta nei pressi della galleria della Nuova Circonvallazione interna coda tratti anche in carreggiata opposta tra Tiburtina e via dei Campi SportiviHo dovuto anche agli spostamenti direzione dell’Olimpico Dov’è 20:45 è in programma Lazio Cagliari già attivi provvedimenti relativi alla sosta alla viabilità della zona del Foro Italico inevitabili ripercussioni anche al Flaminio della V soprattutto sul lungotevere ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito