Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24-teramo code per incidente in uscita dalla città da Portonaccio a via Fiorentini ripercussioni sulla tangenziale in fila da viale Castrense in direzione quindi di via Salaria E questa sera all’Olimpico alle 20:45 in programma Lazio Cagliari già attivi i provvedimenti relativi alla sosta ed è viabilità nella zona del Foro Italico inevitabili ripercussioni al Flaminio della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale lavori di notte su via Laurentina fino al 22 dicembre in fascia oraria 21/6 transito su carreggiata ridotta tra Viale dell’Umanesimo e raccordo anulare nelle due direzioni attenzione alla segnaletica lavori di notte anche su via Ostiense fino al 14 novembre in fascia oraria 22 Sei chiuso il tratto tra via di Macchia Saponara e via di Malafede Per quanto riguarda il trasporto ricordiamo che sulla linea a della metropolitana da stazione di Furio Camillo è chiusa per cui treni transitano senza fermare In collaborazione con Luce Verde infomobilità