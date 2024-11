Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamenti a correre sul grande raccordo anulare perintenso dalla casa di nella Bibbia in carreggiata interna e dalla Prenestina e la Pina su quella esterna in entrata acode sulla A24Teramo a partire da lunghezza e di seguito sul tratto Urbano della A24 fino alla tangenziale est sulla stessa tangenziale estin coda a Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico un km di coda sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anulare perintenso verso la capitale trafficate con cuore Data l’ora tutte le consolari in entrata aincolonnamenti sulla via Pontina tra Mostacciano e la via Cristoforo Colombo congestionato ilsul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e viene il cappello verso la Laurentina giornata di eventi ail centro è ...