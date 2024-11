.com - Torino-Fiorentina 0-1, Kean decide la partita

(Adnkronos) – Labatte 1-0 ilnel match valido per l’undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande. Are lala rete dial 41?. In classifica i viola, al 5° successo di fila, agganciano al 2° posto l’Atalanta con 22 punti, mentre i granata, al 5° ko nelle ultime sei gare, restano fermi a quota 14 in decima posizione. Lasi sblocca al 41? del primo tempo. Il gol nasce da un lunghissimo rilancio della difesa viola con Ranieri: Maripan fa rimbalzare palla e valuta male i tempi di intervento, facendosi scavalcare da. L’attaccante viola anticipa con la punta del piede anche l’uscita di Milinkovic-Savic e segna l’1-0. Due minuti dopo Maripan prova a riscattarsi andando a segno di testa sfruttando una punizione dalla tre quarti di destra. Tutto inutile però, l’arbitro annulla per fuorigioco.