Nerdpool.it - The Walking Dead Daryl Dixon: Il trailer della terza stagione mostra Daryl e Carol in Spagna

Leggi tutto su Nerdpool.it

tornano a casa prima o poi. Dopo aver girato mezzo mondo per rintracciare il suo migliore amico scomparso in Francia,(Melissa McBride) si è riunita a(Norman Reedus) e ha aiutato Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) a fuggire da Parigi su un aereo pilotato da Ash (Manish Dayal). Poiché l’aereo poteva trasportare solo tre passeggeri,ha scelto di rimanere indietro e di trovare un altro modo per tornare in America, un sacrificio chenon poteva permettergli di fare da sola. E così il finale disi è concluso conche hanno percorso 50 chilometri attraverso il tunnelManica fino all’Inghilterra.