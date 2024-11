2anews.it - The Space Cinema, una serata con Gabriele Muccino e il suo nuovo film “Fino alla fine”

Leggi tutto su 2anews.it

Al TheNapoli torna “Unacon”, e per l’occasione il registaincontrerà il pubblico per presentare il suo”. Giovedì 7 novembre alle ore 21 al TheNapoli torna “Unacon”, e per l’occasione il regista vincitore del David di Donatelloincontrerà il pubblico per presentare il suo