Salernotoday.it - Terzo mandato, Iannone (FdI): "Dopo parole Schlein, cosa fanno i consiglieri Pd?"

Leggi tutto su Salernotoday.it

la dichiarazione dellaalla trasmissione di Fazio, iregionali del Pd voteranno in aula una ridicola legge per consentire una chi non sarà il candidato del Pd?". Lo dichiara il senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antoniocommentando lo stop