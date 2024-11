Padovaoggi.it - Tentano di rubare un furgone, la vittima presa a pugni

Il tentativo di furto posto in essere da un marocchino è miseramente fallito e a suo carico sono scattate le manette. I carabinieri della stazione di Piombino Dese hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile in ipotesi