Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Merida. Primo titolo Wta per Sonmez

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

La 22enne turca trionfa in Messico, americana Li battuta in due set(MESSICO) -successo in carriera nel circuito maggiore per Zeynep. La 22enneta turca ha conquistato ildel "Open Akron",Wta 250 (con montepremi complessivo pari a 267.082 dollari) che