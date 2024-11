Casertanews.it - Svaligiano la casa di un pensionato, tre intercettati in autostrada e arrestati

Leggi tutto su Casertanews.it

Sono statinel tratto casertano dell'A1 edalla Polizia Stradale di Caserta Nord per un furto commesso in un'abitazione a Rieti. In manette tre uomini di 30 anni di origini georgiane.Nel corso di attività di controllo del territorio in, l’attenzione dei.