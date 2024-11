Lapresse.it - Sul Nove torna ‘La Corrida’, la nuova sfida di Amadeus

Da mercoledì 6mbre arriva in prima serata sul‘La, lo storico programma della tv italiana, il papà di tutti i talent show, che fu ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni. A condurlo dagli studi di Milano, con il suo stile inimitabile,, accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. In ognuna delle 8 puntate dello show (prodotto Banijay Italia e Corima) alcuni concorrenti, i cosiddetti ‘dilettanti allo sbaraglio’, presenteranno le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia. Già, perché le persone che di settimana in settimana saliranno sul palco saranno rigorosamente non famose e pronte a mettersi in gioco davanti a degli spettatori poco clementi. E difatti grande importanza all’interno de ‘Lalo avrà appunto il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde.