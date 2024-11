Stadio Milano Sala | Palla nel campo delle due squadre stanno decidendo in questi giorni

Leggi tutto su Sportface.it

“Laè neldue, per restare in termini calcistici” ha dichiarato Giuseppe, sindaco di, “lasciando stare per un attimo la valutazione sul valore di San Siro earee attorno, fatta dalla Agenziaentrate“, in merito a una possibile vendita a Inter e Milan per la realizzazione del nuovo. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Credo che lestianoin. Se dovessero mandare una manifestazione di interesse, tutto si può velocizzare e verrà chiarito“.: “nelduein” SportFace.