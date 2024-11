Secoloditalia.it - Spagna senza tregua, l’allerta rossa si sposta a Barcellona (video). A Valencia nessuna vittima nel parcheggio

La prima buona notizia, se così si può dire, arriva dai Vigili del fuoco. La tragedia neldel centro commerciale Bonaire ad Aldaia, alle porte di, sembra per fortuna essere stata ridimensionata. Non ci sarebbero vittime. Da mercoledì le idrovore e i sommozzatori dell’Emergenza militare spagnola (UME) sono al lavoro per liberare il livello -1 del parking: 2000 metri quadri con 1.800 posti auto, coperti di fango dopo le pesanti alluvioni che hanno colpito la. Sono stati impiegati 4 droni, kayak e sommozzatori. «Si sta facendo un lavoro impressionante per drenare l’acqua. Ma vogliamo ridimensionare le notizie sulla dimensione della tragedia. Non è un parking completo di 5.000 veicoli che è stato sepolto dal fango, era al livello minimo di occupazione.