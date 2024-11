Inter-news.it - Sommer, altro che Martinez! Sensazionale in Inter-Venezia – TS

Pochi giorni fa si parlava di turnover in porta e di una possibilità per Josepin. Simone Inzaghi ha smentito tutti scegliendo Yann, da Tuttosport il pezzo. BALLOTTAGGIO – Yannha fatto una delle migliori partite da quando veste la maglia nerazzurra. Nei giorni scorsi sembrava in ballottaggio con Josep, favorito per una possibilità dal primo minuto in occasione di. Simone Inzaghi era in procinto di provare lo spagnolo ex Genoa, l’acquisto più oneroso dell’estate meneghina. Alla fine la scelta è ricaduta sul solito, che ha risposto sul campo con una prestazionesalva in, che parate! PARATE – Al minuto 41 Gaetano Oristanio al centro dell’area di rigore colpisce di stinco la palla arrivata dalla fascia sinistra.