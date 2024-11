Oasport.it - Skeleton, i convocati dell’Italia per l’esordio in Coppa del Mondo: Bagnis e Margaglio sugli scudi

Leggi tutto su Oasport.it

Ladeldiinizierà nel weekend del 16-17 novembre a PyeongChang (Corea del Sud), sul budello che ospitò le Olimpiadi Invernali nel 2018. L’appuntamento in terra asiatica sarà preceduto da due gare del circuito Asian Cup, che si disputeranno sempre in questa località tra l’8 e il 15 novembre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha diramato le convocazioni per questa lunga trasferta, gli azzurri sono partiti oggi alla volta dell’Oriente. Riflettori puntati su Amedeo, che nel 2023 conquistò la medaglia d’argento ai Mondiali, e Valentina, che lo scorso 12 gennaio conquistò la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante proprio in coppia con. La formazione italiana sarà completata da Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Alessandra Fumagalli ed Alessia Crippa.