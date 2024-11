Arezzonotizie.it - Situazione idrogeologica. L'assessore: "Monitoraggio costante. Nessuna criticità"

Leggi tutto su Arezzonotizie.it

“Il nostro territorio non presenta particolari preoccupazioni”. Così l’Riccardo Marzi a proposito delle condizioni idrogeologiche dell’area di Sansepolcro e della Valtiberina più in generale. In un momento storico in cui purtroppo molteplici eventi calamitosi hanno investito nazioni.