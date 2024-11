Iodonna.it - Si torna al Grand Palais ed è una festa. Già, perché Paris Photo è una fiera, ma è anche una festa.

Leggi tutto su Iodonna.it

Sialed è una. Già,è una, ma èuna. Chanel protagonista al Festival di Moda e Fotografia a Hyères X Si sta come in una bolla – nella magnifica cornice dell’edificio in acciaio e vetro costruito per l’Esposizione universale del 1900, in pieno stile belle époque – ci si muove dentro questo spazio in un continuo. camminare, fermarsi, abbracciarsi, salutare.