Lidentita.it - Si spoglia per protesta contro il regime in Iran I VIDEO In Italia la difende solo la ministra Roccella

Leggi tutto su Lidentita.it

Nessuno conosce il nome della giovane studentessa arrestata inper essersita perdopo che le era stato strappato il velo contestandole come lo indossasse. Le autoritÃiane l’hanno arrestata e portata via dopo che era rimasta in biancheria intima di fronte alla sua università . La donna, che non è stata ancora identificata, SiperilinInlalaL'Identità .