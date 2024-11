Sfida finale nei principali Stati chiave | Trump e Harris testa a testa alta affluenza per il voto anticipato

Leggi tutto su Dailynews24.it

Con l’avvicinarsi dell’Election Day negliUniti,risultano in bilico in alcuni degli, come riportato dal New York Times e dalla CNN, che dàin leggero vantaggio in Iowa. In Pennsylvania, i due sembrano in perfetto equilibrio, mentre l’Iowa potrebbe sorprendentemente votare democratico, situazione insolita per uno Stato storicamente L'articoloneiper il