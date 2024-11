Lanazione.it - Scoperto evasore totale: è un imprenditore della ristorazione, sequestrati beni per 140.000 euro

Grosseto, 4 novembre 2024 - Non ha presentato la dichiarazione dei redditi per due annualità consecutive, pur in presenza di ricavi complessivamente pari a circa 350.000. La guardia di finanza di Grosseto haun, a cui sono stati140mila. Adesso l’uomo, untitolare di un bar-ristorante con sedi a Follonica e Piombino, si trova indagato per il reato di omessa dichiarazione fiscale. Durante le verifiche fiscali, spiega una notaguardia di finanza, è stato infatti appurato come la società “operasse regolarmente sul circuito commerciale”, certificando i corrispettivi conseguiti così da mostrare una parvenza di regolarità fiscale, ma che in realtà l’non versasse le dovute imposte.