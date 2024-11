Feedpress.me - Scontro tra auto, muore una donna sulla strada statale 275 che collega Lecce a Maglie

Leggi tutto su Feedpress.me

Anna T. di 69 anni , e la seconda vittima di incidentele in poche ore in provincia di. La vittima è rimasta coinvolta in un sinistromobilistico avvenuto275 che, all’altezza di Surano. Laviaggiava a bordo di una Dacia Duster che si è scontrata con una Fiat Bravo condotta da un uomo. Per la 69enne non c'è stato nulla da fare,.