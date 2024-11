Lanazione.it - Scontro auto-bici. Ferito un trentenne

Viareggio, 4 novembre 2024 – Ha riportato ferite per fortuna non gravi un giovane di 30 anni che ieri mattina poco dopo le 11 all’uscita del parcheggio dell’Eurospin sulla via Aurelia al Varignano, in sella allaè stato travolto, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, da un’che procedeva in direzione Torre del Lago, su cui viaggiavano madre e faglia di Torre del Lago. Il ciclista è volato sul parabrezza. Inizialmente le condizioni sembravano gravi, ma è stato portato in ospedale in codice giallo.