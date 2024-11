Pisatoday.it - Sanità, disagi in vista: proclamato lo sciopero di 24 ore

I sindacati Anaao Assomed - Cimo Fesmed - Nursing up (sigle aderenti Anmi Assomed Sivemp Fpm) informano che è indetto per mercoledì 20 novembre unodi 24 ore per la dirigenza medica, veterinaria, professionale, sanitaria, tecnica e amministrativa e delle professioni sanitarie del Ssn