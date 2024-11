Ilgiorno.it - San Giuliano, ladri alle medie Enrico Fermi: prendono il volo i computer

SanMilanese (Milano), 4 novembre 2024 – Salgono sul ponteggio e s’introducono nella scuola per rubare. Così dalla mediasono spariti undici. Il furto è avvenuto nel fine settimana; il personale dell’istituto si è accorto dell’accaduto nella mattinata di oggi, 4 novembre, alla ripresa delle lezioni. Con ogni probabilità, gli intrusi hanno sfruttato il ponteggio che circonda l’edificio (dove sono in corso alcuni lavori di efficientamento energetico) per raggiungere il primo piano e introdursi nel plesso da una delle finestre. L’assenza di un impianto di allarme sull'impalcatura esterna avrebbe favorito le mosse deiche, una volta dentro, hanno visitato varie classi, asportando i pc. “Un gesto vigliacco” “Un gesto deplorevole, sottrarre ai ragazzi il materiale didattico è una vigliaccheria. Dopo tanti sforzi per migliorare e potenziare le attrezzature scolastiche, questa situazione ci lascia davvero amareggiati”, commenta la preside Lucia Gregoretti, che lancia un appello, a privati e aziende, affinché la scuola possa essere beneficiaria di qualche donazione e ripristinare così il materiale sottratto.