Lopinionista.it - Sala replica a Renzi: “È infederabile”

MILANO – “Quella di federatore è una bella definizione che piace molto ai media, io non mi sono mai proposto come federatore. Ma se vogliamo parlare un po’ più seriamente, credo chesia”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppendo alle critiche mosse dal leader di Italia Viva sul suo ruolo di federatore del centro. “Nel senso che è molto difficile immaginare chesi faccia federare. E comunque sarebbe una cosa che va al di là della mia umana capacità”, ha aggiunto a margine della posa delle corone al sacrario dei caduti in occasione del 4 novembre. L'articolo: “È” L'Opinionista.