Lapresse.it - Roma, bambini giocano tra carri armati e mitragliatrici al ‘Villaggio della Difesa’

Sono tantissimi iche hanno affollato entusiasticamente gli stand del, allestito al Circo Massimo didal 1 al 4 novembre per celebrare la Festa delle Forze Armate. Tra le numerose dimostrazioni offerte ai visitatori, i vari corpi militari hanno mostrato i propri mezzi, tra cui, camionette blindate e caccia da combattimento. Anche ai più piccoli è stata data la possibilità di salire sui veicoli, suscitando anche qualche perplessità e polemica tra gli addetti ai lavori, che si sono interrogati sull’opportunità di far familiarizzareanche in tenerissima età con armi e strumenti da combattimento. Molti altri stand, comunque, hanno offerto attività più comuni, soprattutto sportive, ma anche, ad esempio, l’approccio al primo soccorso, garantendo una copertura completa del lavoro svolto dalle forze armate.