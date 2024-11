Torinotoday.it - Rodolfo Valentino, un mito senza tempo sul palco del Teatro Bellarte

Leggi tutto su Torinotoday.it

Torna in scena uno spettacolo molto amato dal pubblico della passata stagione, "Le molte vite di". Per il nuovo cartellone di Fertili Terreni, Almeno noi nell’universo, l’opera di Tedacà è in programma aldall’8 al 10 novembre. È un’indagine onirica sul.