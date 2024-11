Trevisotoday.it - Rimorchio di un camion si rovescia alla rotatoria di Colfrancui, carico sull'asfalto

Leggi tutto su Trevisotoday.it

Mattinata difficile quella di oggi, 4 novembre, per gli automobilisti costretti in coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza delladi, lungo via dei Paleoveneti. Un, forse a causa di una manovra eccessivamente veloce, è sbandato ed ilsi èto.