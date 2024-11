Tpi.it - Rigopiano, sette anni dopo l’Asl chiede alla madre di una delle vittime di pagare 40 euro per le spese sanitarie

A oltretragedia di, in cui 29 persone persero la vita,di Pescara ha inviatodi unauna richiesta di pagamento di 40,97per ledi soccorso per il malore avutonotizia della probabile morte del figlio. A raccontare la vicenda è Gianluca Tanda, fratello della vittima e presidente del Comitato familiaridi. Suo fratello Marco, pilota aereo di Castelraimondo, in provincia di Macerata, aveva 25quando morì sotto la neve che aveva sepolto l’albergo Gran Sasso Resort. Era in vacanza sulle montagne insiemefidanzata Jessica Tinari, 24, originaria di Vasto, anche lei tra ledel disastro. Il 19 gennaio 2017 ladi Marco, all’epoca 64enne, si sentì male nel compilare un questionario sui segni particolari del figlio, che in quel momento era tra i dispersi. La donna fu portata al pronto soccorso in codice bianco: “È difficile non sentirsi male in quelle circostanze, quando la tragedia è più grande di ognuno di noi”, commenta oggi Gianluca Tanda.