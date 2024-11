Firenzetoday.it - Renzi a Report: ‚ÄúCarrai collaborava coi servizi segreti italiani‚ÄĚ

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna puntata diche ha visto involontariamente 'sugli scudi' due fiorentini, quella andata in onda il 3 novembre su Rai Tre. Durante uno speciale su Israele e la sua presunta metamorfosi negli ultimi venti anni in un “Laboratorio.