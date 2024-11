Anteprima24.it - Regionali, Fratelli d’Italia lancia Cirielli: “Mi hanno chiesto la disponibiltà”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Quello della Campania è un discorso locale, poi sono i leader che valutano a livello nazionale. A livello di partito mila disponibilità ma onestamente sono molto felice di fare il viceministro degli Esteri, è il mio sogno. Però sono anche un uomo di partito e se fosse necessario. Ma è un problema che penso non si porrà prima di aprile o maggio”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo, deputato di, rispondendo ai giornalisti che, in Transatlantico alla Camera, gli domandavano delle voci secondo cui potrebbe diventare il candidato presidente del centrodestra allein Campania. “De Luca è un personaggio pittoresco, avrà qualche altro obiettivo, io lo conosco”, ha aggiunto poi commentando l’obiettivo di un terzo mandato del governatore uscente: “È un falso scopo, alza il prezzo. Io penso sia un uomo intelligente, che sa che non va da nessuna parte con questa questione, però non vuole uscire di scena così.