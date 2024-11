Ilrestodelcarlino.it - Rapine con la baby gang: altri guai per un 20enne

Nel recente passato aveva messo a segnoin strada con leed è già stato arrestato e denunciato più volte:italiano ma di origini tunisine di nuovo arrestato dai carabinieri della compagnia di Jesi. È avvenuto venerdì notte attorno all’1 lungo corso Matteotti dove il, in preda agli effetti di qualche sostanza stava infastidendo e aggredendo alcuni avventori del bar. Allertati i carabinieri il giovane ha iniziato a spintonare anche loro, i militari dell’aliquota Radiomobile facendoli cadere a terra e ferendoli per fortuna lievemente. Una violenta colluttazione nella quale è caduto a terra anche iltunisino di seconda generazione prima di essere stato arrestato. Ieri è comparso davanti al giudice per la convalida. Per lui è stato disposto l’obbligo di dimora e di permanenza in casa dalle 20 alle 7 in attesa del processo.