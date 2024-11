Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti: rubate pure le galline

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Nella Bassa sembrano essere tornati di moda inei pollai. Almeno un paio di casi sono stati segnalati a Brescello e alla periferia di Poviglio, oltre che un tentativonella vicina Castelnovo Sotto. L’altra notte è accaduto in un cortile privato a Lentigione di Brescello, dove sono spariti alcunee un gallo, nell’area adiacente una cascina. Inizialmente si èipotizzato che fosse stata l’azione di qualche animale, come una volpe o altri simili predatori. Ma l’assenza di resti di carcasse punta a pensare che possa invece trattarsi dell’azione di ladri, i quali non si sarebbero accorti di altre trerimaste incastrate tra la rete di recinzione e alcuni alberi, sfuggendo così alla vista degli intrusi. Simile episodio a Poviglio, dove in un pollaio sono state portate via seiche si trovavano nell’area e sterna.