Vanityfair.it - Quando Leena Nair, Amministratrice delegata di Chanel, mostrò i limiti dell'Intelligenza Artificiale

In un viaggio tra le aziende di tecnologia per studiare l'IA, l'AD ha chiesto a ChatGPT di creare un'immagine dei dirigentiin visita da Microsoft. Il risultato? Solo uomini in giacca e cravatta