Salernotoday.it - Punto e daccapo, la Salernitana si interroga sulla sua classifica: la voce dei tifosi

Leggi tutto su Salernotoday.it

Verde ha segnato per la seconda volta di fila e laha tirato il secondo sospiro di sollievo. Il punticino conquistato a Cosenza, contro un'altra squadra al momento invischiata nella lotta salvezza, non sposta gli equilibri inma almeno crea i presupposti per una settimana