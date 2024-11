Anconatoday.it - Prova a sfuggire al controllo, poi si rivolge agli agenti con frasi sconnesse: lo scoprono con l'hashish nel pacchetto di sigarette

Leggi tutto su Anconatoday.it

JESI – Nella serata di ieri glidelle Volanti del Commissariato di Jesi hanno segnalato al Prefetto un 24enne cittadino del Gambia per uso personale di stupefacenti. La Polizia, transitando per via del Lavatoio, all’altezza della galleria commerciale della Sima, hanno fermato il cittadino