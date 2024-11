Lanazione.it - Promozione Tarros e Magra Azzurri si impongono

InLigure 7.a giornata Importanti vittorie dellae del. Affondano la Forza e Coraggio e il Beverino. Sconfitte anche per Levanto, Follo e Canaletto. Finisce in parità San Desiderio- Don Bosco. Forza e Coraggio – Busalla è finita 0-5. Marcatori: 10’ Francesia 27’, 70 Repetto, 46’ Stabile, 72’ Ranasinghe Con una pesante cinquina il Busalla supera la Forza e Coraggio.. Da registrare le polemiche sullo 0-3di Stabile per un gol realizzato ampiamente oltre il tempo regolamentare. Sammargheritese - Canaletto Sepor 3-2. Marcatori: 28’, 48’ Roncarà (C), 37’ Massaro (S), 61’ Battaglia (S), 73’ aut. Gambini (C) Al 28’ Roncarà anticipa il portiere e lo infila alla sua sinistra. Al 37’ Massaro di testa pareggia. Al 42’ viene espulso tra i canarini Paparcone. Al 48’ Roncarà raddoppia, ma al 61’ Battaglia riporta in parità il match.