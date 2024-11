Novaratoday.it - Problemi e disagi nelle scuole novaresi, i sindacati chiedono un tavolo di lavoro permanente

Leggi tutto su Novaratoday.it

Undiprovinciale: questa la richiesta deiper ledella provincia di Novara. “Il diritto alla salute e allo studio devono essere garantiti a chiunque lavori nel mondo della scuola, per la nostra comunità e per gli addetti alla messa in sicurezza gli